Авиационный ад в Египте: туристам предрекли массовую потерю билетов и денег на Ближнем Востоке

Международный аэропорт Каира столкнулся с авиационным коллапсом из-за перегрузки неба. Задержано более 100 рейсов, что спровоцировало хаос на стыковках между Европой и Ближним Востоком. Об этом пишет Турпром .

В международном аэропорту египетской столицы зафиксированы серьезные нарушения в графике авиаперевозок. Масштабный сбой в работе одного из крупнейших транзитных узлов региона ставит под угрозу планы тысяч путешественников.

Причины возникновения логистического хаоса

За прошедшие 24 часа в аэропорту Каира зафиксировали задержку более 100 рейсов, а еще 5 вылетов были аннулированы полностью. Проблемы коснулись ключевых маршрутов в Лондон, Дубай, Эр-Рияд и Амман. Основной удар пришелся на перевозчиков EgyptAir, Flynas, Nile Air и Air Cairo. Эксперты отрасли связывают нестабильность с перегруженностью авиаузла и сохраняющимися ограничениями в воздушном пространстве Ближнего Востока. Вынужденное изменение маршрутов привело к дефициту резервных бортов и нехватке экипажей. Из-за отсутствия свободных мощностей любая минимальная задержка рейса из зоны Персидского залива мгновенно разрушает расписание полетов в европейском направлении.

Риски для путешественников и рекомендации экспертов

Текущая ситуация оборачивается для туристов многочасовыми очередями и информационным вакуумом, так как данные на табло и в мобильных сервисах зачастую разнятся. Специалисты предупреждают о критической опасности использования раздельных бронирований: при срыве стыковки в Каире пассажир теряет право на компенсацию и переоформление следующего сегмента.

Для минимизации убытков профессионалы советуют планировать пересадки длительностью не менее 5 или 6 часов. Настоятельно рекомендуется приобретать единый билет, который накладывает на авиакомпанию обязательство по бесплатной отправке туриста в случае сбоя. Также пассажирам следует сохранять все квитанции за питание и проживание для последующих претензий и отслеживать фактическое движение самолетов через независимые мониторинговые сервисы еще до выезда в терминал.