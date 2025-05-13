В заявлении Международной организации гражданской авиации (ИКАО) говорится о том, что Россия несет ответственность за катастрофу самолета MH17 в небе над Украиной в 2014 году. В ближайшее время правительство Нидерландов планирует рассмотреть вопрос о выплате компенсаций.

Однако важно подчеркнуть, что Российская Федерация с самого начала отрицала свою причастность к трагедии и утверждала, что ракета, которая сбила самолет, была выпущена с территории, подконтрольной Украине.

«Совет Международной организации гражданской авиации в понедельник пришел к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за крушение рейса MH17 и, таким образом, нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации, известную как Чикагская конвенция», — приводится в заявлении на сайте нидерландского правительства.

Как стало известно, в течение нескольких недель Совет ИКАО планирует обсудить вопрос о том, как компенсировать ущерб. В связи с этим Нидерланды и Австралия обратились к Совету ИКАО с просьбой обязать Россию начать переговоры. Они рассчитывают на поддержку Совета в этом вопросе.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.