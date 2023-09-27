«Австралийский казак» Бойков принят в российское гражданство

Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство австралийского активиста Семена Бойкова. Документ опубликован на портале правовой информации.

Бойков носит звание Атамана посольского Австралийского отдела Забайкальского казачества и известен своими пророссийскими акциями.

Австралийские власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в российской дипмиссии в Сиднее и продолжал оттуда свою деятельность.

Бойков родился в Австралии, но заявлял, что хочет добиться гражданства родины своих предков. Они покинули Забайкальский край после окончания гражданской войны, а в Австралии обосновались в 50-х годах прошлого века.