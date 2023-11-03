Австралийца потрясло ценообразование в российских супермаркетах

Австралийский блогер, ведущий YouTube-канал Travelling with Russell, побывал в российском супермаркете и был изрядно удивлен.

Иностранец записал видео с посещением сетевого супермаркета в «неприметном» районе Москвы. Он показал, что многие западные бренды, несмотря на объявленный уход из России, по-прежнему представлены на полках супермаркета.

Но наибольшее изумление блогера вызвали цены на некоторые марки пива. Он не мог понять, как банка пива может стоить дешевле, чем банка газировки. Австралиец попросил зрителей канала объяснить этот парадокс.