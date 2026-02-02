Российский рынок новых автомобилей продолжает демонстрировать негативную динамику. По данным агентства «Автостат», в последнюю неделю января 2026 года отрицательные тенденции лишь усилились. Спад зафиксирован практически во всех ключевых сегментах, что подтверждает прогнозы экспертов о стагнации на текущий год. Об усугублении негативной тенденции сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

Единственным исключением, показавшим рост, стал сегмент новых автобусов, где продажи увеличились на 6,7%. В то же время рынок новых легковых автомобилей сократился на 11,3%, а легких коммерческих транспортных средств — на 29,8%. Наиболее существенное падение, достигшее 40,1%, пережили продажи новых грузовиков. Общая картина первого месяца года указывает на отсутствие факторов для оживления потребительского спроса.

Аналитики отмечают, что базовый сценарий развития авторынка в 2026 году предполагает отсутствие роста. Аналогичной точки зрения придерживаются и в отраслевых комитетах, что формирует консенсус о предстоящем периоде застоя после нескольких лет турбулентности и адаптации.

Ранее стало известно, как снизить стресс без таблеток.