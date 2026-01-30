Как снизить стресс без таблеток: невролог рассказала о пользе орехов, зеленых овощей и тренировок

Орехи и зеленые овощи помогают при стрессе. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова.

30 января отмечается День Бегства от стресса. Врач Александрова подчеркнула, что одним из ключевых факторов борьбы со стрессом является регулярная физическая активность.

«Аэробные нагрузки средней интенсивности, силовые тренировки и дыхательные практики способствуют снижению уровня кортизола и повышению выработки эндорфинов, улучшая эмоциональное состояние и качество сна», — пояснила эксперт.

При этом специалист добавила, что питание также играет значимую роль: рацион с достаточным содержанием магния, витаминов группы В, омега-3 жирных кислот и антиоксидантов поддерживает функцию нервной системы.

«Наиболее полезными считаются цельнозерновые продукты, орехи, зеленые овощи, рыба, кисломолочные продукты и ягоды. Ограничение кофеина и простых углеводов помогает избежать колебаний уровня глюкозы и дополнительного напряжения нервной системы», — рассказала она.

Кроме того, не менее важны режим сна, структурирование дня и психоэмоциональная разгрузка, заверила врач.

«Когнитивные техники, прогулки на свежем воздухе и осознанное дыхание способствуют снижению тревожности и повышению стрессоустойчивости. При сохранении симптомов стресса рекомендуется консультация специалиста для подбора индивидуальной стратегии коррекции», — заключила Александрова.

Ранее стало известно, к чему приведет отмена супружеского долга во Франции.