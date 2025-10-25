Автоблокировка фальшивок: в России хотят пресечь имитацию «Госуслуг»

Сенатор Артем Шейкин, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, выступил с инициативой автоматически блокировать сайты, которые имитируют портал «Госуслуги» и ресурсы госкомпаний, сообщает ТАСС .

По его мнению, такая мера особенно актуальна в свете расширения цифровых сервисов: с марта 2026 года россияне смогут заключать договоры на поставку газа и техобслуживание оборудования онлайн — через «Госуслуги», региональные платформы или сайты газоснабжающих организаций.

Шейкин подчеркнул, что главная уязвимость граждан — безоговорочное доверие к официальным брендам. Мошенники активно этим пользуются: подделывают адреса сайтов, копируют логотипы и стилистику государственных ресурсов, имитируют служебные письма. При этом настоящие госуслуги никогда не инициируют звонки с предложениями оформить или подтвердить договор.

Чтобы минимизировать риски, сенатор рекомендовал строго придерживаться «правил цифровой гигиены»: оформлять документы только на официальных платформах, внимательно проверять адреса сайтов, избегать переходов по ссылкам из подозрительных сообщений, использовать лишь сертифицированное ПО для электронной подписи и ни в коем случае не разглашать коды из СМС или писем. Актуальную информацию о новых сервисах следует искать исключительно на официальных сайтах ведомств и в авторитетных СМИ.

