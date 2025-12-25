Автобус-елка начал дарить праздник жителям Подмосковья

В подмосковной Кубинке на маршруте № 69 между городом и Старым Городком начал курсировать необычный «новогодний экспресс», передает REGIONS .

Салон автобуса украшен мерцающими гирляндами, мишурой и игрушками, а в пути звучат праздничные мелодии, что моментально поднимает настроение пассажирам. Эта инициатива, мгновенно полюбившаяся местным жителям, на практике показала, как можно создать праздничное чудо, не нарушая при этом строгих правил безопасности.

Юрист Сергей Самсонов в беседе с REGIONS разъяснил правовые рамки такого креатива. Прямого запрета на украшение общественного транспорта не существует, однако ключевым приоритетом остается безопасность пассажиров.

«Установка дополнительных осветительных приборов, например гирлянд, светодиодных лент, считается внесением изменений в конструкцию, обеспечивающую безопасность. Госавтоинспекция вправе требовать приведения конструкции в соответствие с допустимой», — подчеркнул Сергей Самсонов.

Главные правила для такого праздничного тюнинга, по словам Самсонова, следующие: украшения не должны ограничивать обзор водителю, закрывать государственные номера, световые приборы или опознавательные знаки, а также слепить других участников движения. Салонный декор ни в коем случае не может блокировать аварийные выходы, знаки пожарной безопасности или пути эвакуации.

