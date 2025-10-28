«Автобус, где можно жить»: в Подмосковье запустили уникальный общественный транспорт

В подмосковном Королеве на регулярные маршруты вышел первый в России сертифицированный дизель-электрический автобус, представляющий принципиально новую концепцию пассажирских перевозок. Подробности узнал REGIONS.

Как сообщил гендиректор Мострансавто Андрей Майоров, 10,5-метровое транспортное средство вмещает 77 пассажиров, включая 27 сидячих мест, и оснащено практичными опциями: USB-розетками, расширенной площадкой для колясок и двойными стеклопакетами, исключающими сквозняки в салоне.

Ключевая особенность автобуса — последовательная гибридная установка, где дизельный двигатель выполняет роль генератора, не связанного напрямую с колесами, а движение обеспечивает электромотор. Такая конструкция исключает необходимость в коробке передач, обеспечивает тихую работу без вибраций и экономит топливо благодаря системе рекуперативного торможения, накапливающей энергию в суперконденсаторах.

Произведенный в Китае автобус стал предметом повышенного интереса водителей — массажное кресло в кабине удвоило очередь желающих работать на новом транспорте.

Историческая параллель: почти 80 лет назад в СССР уже экспериментировали с дизель-электрическими гибридами (ЗИС-154), но тогда технология не показала надежности. Трехмесячный испытательный период в Королеве позволит специалистам оценить эффективность современной разработки и принять решение о дальнейшем использовании таких автобусов в регионе.

