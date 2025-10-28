ИИ в Подмосковье изуродовал названия остановок, удивив пассажиров

Жители подмосковного Красноармейска столкнулись с необычной проблемой в общественном транспорте — автоматизированная система объявления остановок в автобусе маршрута № 21 начала искажать привычные названия. Об этом стало известно REGIONS.

Электронный диктор превратил «БалсунИху» в «БАлсуниху», а «ДК имени СтрогАлина» — в «ДК имени СтрОгалина», что вызвало оживленную дискуссию в местном телеграм-канале.

В пресс-службе Мострансавто журналистам пояснили, что озвучка остановочных пунктов осуществляется с помощью специального искусственного интеллекта, который контролирует более 15 тысяч остановок по всему региону.

«Да, машина иногда ошибается. Бывает и так, что даже человек банально не знает, как правильно ставится ударение. Но ИИ учится и больше таких ошибок не делается», — пояснили в компании-перевозчике.

Представители предприятия подчеркнули, что всегда благодарны пассажирам за обратную связь и оперативно вносят изменения в аудиоинформаторы. Уже в ближайшее время жители Красноармейска смогут услышать корректное произношение названий остановок.

