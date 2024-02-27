Автобус ПАЗ с пассажирами догнал трактор на трассе под Пермью и протаранил его, есть пострадавшие

Как сообщает URA.RU со ссылкой на очевидцев ДТП, все произошло в Чернушинском районе Пермского края. Там, на трассе Чернушка — Тюш рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с трактором.

По словам местных жителей, водитель автобуса допустил невнимательность на 8-ом километре дороги около 19:30 в понедельник, 26 февраля. Не выдержав положенную безопасную дистанцию, он врезался в сельхозтехнику.

«ДТП произошло вечером 26 февраля в Чернушинском районе на трассе от областного центра до поселка Тюш. ПАЗ с рабочими внутри столкнулся с трактором» — рассказали собеседники агентства.

Произошедшее подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Там пояснили, что в момент столкновения в салоне ПАЗа ехали рабочие со смены. В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших.