«Автобус повезли на стоянку»: странная проверка документов в балаклавах напугала пассажиров на севере Москвы

Жители севера Москвы стали свидетелями и участниками необычного и, по их словам, пугающего рейда по проверке билетов в общественном транспорте. Инцидент произошел вблизи станции метро «Войковская», пишут в Telegram-каналах.

По словам очевидцев, автобус, следующий по своему маршруту, вместо обычной остановки на конечной был направлен на закрытую транспортную стоянку. Там и началась проверка проездных документов у всех пассажиров, которую проводили не только сотрудники транспортной службы и полиции, но и неизвестные люди в балаклавах.

Очевидцы описывают обстановку как напряженную и подавляющую.

«Всех шмонают как последних нарушителей. Что-то орут в громкоговоритель, слова не разобрала. Люди внутри автобуса стоят и никуда не едут. Кажется, их не выпускают», — поделилась одна из пассажирок.

Основное негодование и страх у людей вызвало именно присутствие лиц в масках, скрывающих лица.

«Ребята в балаклавах стоят, что за устрашение людей?» — задаются вопросом свидетели произошедшего.

По их мнению, такие методы больше похожи на силовую спецоперацию, чем на рядовую проверку оплаты проезда, и создают атмосферу давления и бесправия.

Пока официальных комментариев от транспортных властей или правоохранительных органов по поводу причин проведения столь нестандартного рейда и статуса людей в балаклавах не поступало. Инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях, где жители требуют объяснений и осуждают подобные методы работы с пассажирами.