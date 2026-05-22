Автобус с детьми столкнулся с Renault Duster: что известно о ДТП под Самарой
В Ставропольском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего 44 ребенка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД, по предварительной информации, автобус столкнулся с кроссовером Renault Duster.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В полиции подчеркнули, что среди юных пассажиров пострадавших нет. Инспекторы принимают меры, чтобы организовать дальнейшую безопасную поездку для детей. Причины столкновения устанавливаются.