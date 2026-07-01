Автобус с пассажирами загорелся в центре российского города

В Кемерове на проспекте Ленина в среду произошло возгорание пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту с десятью пассажирами, пишет VSE42.Ru .

Чрезвычайное происшествие случилось днем 1 июля у дома № 15 по проспекту Ленина — прямо в центре кузбасской столицы. Автобус, следовавший по одному из городских маршрутов, внезапно загорелся на ходу. В салоне находились десять пассажиров, которые успели быстро покинуть транспортное средство. В мэрии города подтвердили: все люди эвакуированы, пострадавших нет.

Огонь распространялся стремительно. По кадрам, которые очевидцы тут же выложили в социальные сети, видно, что пламя охватило автобус почти целиком. Однако последствия оказались еще серьезнее — жар от горящего транспорта был настолько сильным, что досталось соседнему жилому дому. По сообщениям горожан, оплавились несколько вывесок и балкон, который прямо на глазах превратился в искореженную конструкцию.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Сейчас на месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов — им предстоит установить точные причины произошедшего. Версий пока несколько, в том числе техническая неисправность и возможные проблемы с кондиционированием. Местные жители в комментариях уже высказывают предположения, что высокая температура воздуха могла спровоцировать возгорание в старом парке автобусов. Официальных заключений пока нет.