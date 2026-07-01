«Стоит такой важный»: краснокнижная птица восхитила жителей Наро-Фоминска

В деревне Васькино Наро-Фоминского городского округа местные жители стали свидетелями долгожданного события — после более чем десятилетнего перерыва на поля вернулся белый аист. Появление краснокнижной птицы вызвало искренний восторг и надежду на то, что пернатый гость решит остаться здесь надолго. REGIONS узнал у эксперта, с чем связано появление редкой птицы в подмосковном округе.

Вера Михайлова, проживающая в деревне уже 15 лет, призналась, что раньше видела аиста лишь по рассказам соседей. Однако в этот раз птица появилась прямо посреди поля, вызвав неподдельное любопытство у местных детей, которые тут же прибежали посмотреть на необычного гостя.

«Смотрю — стоит посреди поля, такой важный, белый. Дети сразу заметили, побежали смотреть. Очень красивая птица! Надеюсь, аист обживется тут», — поделилась эмоциями жительница округа.

Белый аист внесен в Красную книгу Московской области. В Наро-Фоминском округе известны несколько локаций, где его замечали ранее: водонапорная башня в Слепушкино, а также территории деревень Загряжское, Любаново, Вышегород и Благовещенье. Возвращение в Васькино стало особенно символичным — перерыв длился больше десяти лет.

Кандидат биологических наук Алексей Субботин пояснил, что аист выступает своего рода индикатором здоровья природы. Птица выбирает места с чистыми водоемами, достаточным количеством корма и отсутствием постоянного человеческого фактора. Появление редкого вида свидетельствует о восстановлении местной экосистемы.

Ученый отметил, что аисты часто возвращаются на старые гнездовья, если условия остаются подходящими. Тот факт, что птица вновь появилась под Вереей, говорит о высокой привлекательности этого района для уязвимых видов. В последние годы популяция белых аистов в Подмосковье демонстрирует устойчивый рост — благодаря природоохранным мерам и бережному отношению людей количество гнездящихся пар удалось почти удвоить, что дает основания для оптимистичных прогнозов.