От XII века до наших дней: уникальную икону Божией Матери показали в Ногинске

Православные верующие 1 июля отмечают день Боголюбской иконы Божией Матери. В Егорьевске сохранился один из древнейших образов этой святыни, который хранится в Александро-Невском соборе и до сих пор напоминает о событиях XII века и благочестивых традициях русского народа, пишет REGIONS .

В 1-м Егорьевском благочинии представили старинный образ, оставшийся в соборе еще со времен его строительства. Массивные кольца на окладе иконы указывают на то, что ее носили впереди крестных ходов вместе с хоругвями. Особого внимания заслуживает врезанная в оклад чеканная миниатюра с изображениями святых Параскевы Пятницы и первомученика Стефана — вероятно, небесных покровителей заказчиков образа.

Боголюбская икона нашла отражение и в росписи собора. На правом столпе храма, в сцене пострижения князя Александра Невского в великую схиму, образ помещен в святом углу прямо над ложем умирающего святого. Иконописцы мастерской Н. М. Софонова использовали этот художественный прием, чтобы подчеркнуть духовную связь между двумя защитниками Русской земли — Александром Невским и Андреем Боголюбским, объединив их под покровом Царицы Небесной.

История образа уходит корнями в XII век. Согласно преданию, 1 июля 1157 года князю Андрею Боголюбскому явилась Богородица со свитком в правой руке и простертой к Сыну левой. Пораженный видением, князь основал на этом месте свою резиденцию, названную Боголюбово, а также белокаменные палаты и монастырь, ставший духовным центром региона.

На егорьевской земле почитание святыни тоже имело глубокие традиции. Ежегодно 29 мая в деревне Тимшино совершался крестный ход с Боголюбским образом — верующие шли к святому источнику в местечке Сопино, где некогда располагался монастырский скит. Этот обычай сохранялся многие годы как свидетельство народной любви к иконе.