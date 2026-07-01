Участники СВО внесли предложения в новую Народную программу «Единой России»

«По проекту «Единой России» «Кадры» создается база работодателей, которые готовы взять на работу военнослужащих, вернувшихся с СВО. Для нас это хорошо, но необходимо также поддерживать бизнес в этом вопросе, создать им дополнительные стимулы для приема на работу ветеранов спецоперации», – сказал он.