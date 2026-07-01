Участники СВО внесли предложения в новую Народную программу «Единой России»
Около 700 инициатив на тему СВО поступило в новую Народную программу
Фото: [администрация г. о. Балашиха]
Участники СВО внесли предложения в новую Народную программу «Единой России». Инициативы были озвучены на встрече в Балашихе в День ветеранов боевых действий.
«На областном уровне предусмотрена льгота по транспортному налогу, льгота на социальную газификацию. Мособлдума законодательно закрепила квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий. Сейчас по квоте трудоустроено более 1300 участников СВО. Это гарантированная возможность вернуться к мирной жизни, найти себя в профессии», – отметил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
Ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий предложил поддержать предприятия, трудоустраивающие вернувшихся с фронта бойцов.
«По проекту «Единой России» «Кадры» создается база работодателей, которые готовы взять на работу военнослужащих, вернувшихся с СВО. Для нас это хорошо, но необходимо также поддерживать бизнес в этом вопросе, создать им дополнительные стимулы для приема на работу ветеранов спецоперации», – сказал он.
Брынцалов поручил проработать конкретные меры поддержки для таких предприятий.
Председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков предложил расширить перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную реабилитацию в оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминске.
«Сегодня такое право имеют только вдовы, вдовцы и дети погибших участников специальной военной операции. Предлагаю такую возможность предоставить супругам и детям военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести», – сказал он.
Руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества», победитель предварительного голосования «Единой России» Ольга Ермакова поддержала идею.
«Думаю, этот вопрос обязательно решится в ближайшее время. У нас большое количество семей, мам с детьми, которые ожидают этой помощи. Им очень сложно, неизвестность всегда очень тяжело переносить. Важно, чтобы они тоже могли пройти курс реабилитации, получить психологическую поддержку», - подчеркнула она.
В завершение встречи Брынцалов добавил, что все озвученные предложения будут проработаны и включены в новую Народную программу.