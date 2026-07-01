От джаза до сап-серфинга: полный гид по летним фестивалям России-2026

Лето в разгаре, и фестивальная карта России пестрит событиями на любой вкус. От театральных премьер в Ясной Поляне до полетов аэростатов над Кунгуром, от джаза в Калининграде до звездопада на Байкале — интернет-издание «Ямал-Медиа» составило подробный гид по главным фестивалям страны, которые пройдут в июле и августе 2026 года.

ИЮЛЬ: ТЕАТР, МУЗЫКА И ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

Центральная Россия: классика и анимация

• «Толстой» (Тульская обл., Ясная Поляна, 3–5 июля) — X юбилейный театральный фестиваль под открытым небом. В программе: балет «Анна Каренина», спектакль с Евгением Мироновым, аудиоспектакль-променад по тайному дневнику Толстого.

• «Бессонница» (Калужская обл., Юхновский р-н, 9–13 июля) — 15-й международный фестиваль авторской анимации. Ночью — показы мультфильмов на лесной поляне, днем — лекции, перформансы, карнавал. Проживание в палатках.

• «Архстояние» (Калужская обл., Никола-Ленивец, 23–26 июля) — главный фестиваль современного искусства и архитектуры. Тема 2026 года — «Маршрут перестроен». Масштабные инсталляции, перформансы, концерт «100 костров».

Поволжье и Урал: воздух, рок и этника

• «Небесная ярмарка» (Пермский край, Кунгур, 4–11 июля) — старейший фестиваль воздухоплавания на Урале. В программе: Кубок России, массовые старты аэростатов, а 11 июля — «Танец слонов» (синхронное покачивание шаров под музыку), светомузыкальное шоу и концерты рок-групп.

• «Yleтай» (Удмуртия, с. Лагуново, 8–12 июля) — крупный рок-фестиваль на пять дней, три сцены, около 100 коллективов. В лайнапе: Вячеслав Бутусов, «Пикник», «АлисА», Lumen, «Ария», «Мельница», «Браво», «Крематорий». Бесплатный кемпинг для палаток.

• «Веселый коровяк» (Пермский край, с. Крылово, 11 июля) — уникальные соревнования по метанию сухих коровьих лепешек. Рекорд дальности у мужчин — 64 метра, у женщин — около 30 м. Также в программе: гонки на шестиметровых лыжах, мотоблоках, садовых тачках и бег с коромыслом. Вход свободный.

• «Зов Пармы» (Пермский край, с. Серегово, 25–26 июля) — этно-ландшафтный фестиваль: бои на мечах, стрельба из лука, ремесленные мастерские, обряды. Формат — палаточный лагерь. В 2026 году проходит в 15-й раз.

Сибирь и Дальний Восток: наука и история

• «Динотерра» (Кемеровская обл., Шестаково, 3–5 июля) — научно-популярный фестиваль на родине сибирского пситтакозавра. В программе: раскопки, научное шоу, диношествие и тематический забег. Вход свободный. Фестиваль проходит в 8-й раз.

• «День сибирского купечества» (Кемеровская обл., Мариинск, 10–11 июля) — VI фестиваль с реконструкцией купеческого быта XIX–XX веков. Гостей ждут чаепития, силовые конкурсы, поднятие гири, мастер-классы и ярмарка.

Юг и Крым: море и молодое искусство

• «Таврида.АРТ» (Крым, Судак, бухта Капсель, 7–9 августа) — VIII фестиваль молодого искусства на территории 250 гектаров у моря. Более 300 событий, 5 сцен, мастер-классы, лекции и грантовый конкурс. Участие бесплатное, по регистрации до 26 июля.

АВГУСТ: ГАСТРОНОМИЯ, ВОДА И ИСТОРИЯ

Гастрономические хиты

• Праздник огурца (Суздаль, 1–2 августа) — легендарный фестиваль впервые продлится два дня. Локации: Музей деревянного зодчества и ГК «Пушкарская слобода». В программе: огуречные конкурсы, «Засолочная изба» с дегустациями, деревянные игры. Музыка: «Полынь Folk», Matanya, «Репа», Clever, «КоленкорЪ», Runa Project. Фестиваль пройдет в 24-й раз.

• «День минусинского помидора» (Красноярский край, Минусинск, 15–16 августа) — садоводы соревнуются за самый крупный томат. Победитель получает автомобиль. Рекорд — 2,7 кг. В программе: ярмарка, концерты, мастер-классы. Фестиваль проходит в 20-й раз.

• «Камышинский арбузный фестиваль» (Волгоградская обл., Камышин, 22 августа) — карнавальное шествие, конкурс на самый крупный арбуз, арбузный баскетбол, арбузные лыжи. За фестиваль поедают около 60 тонн арбузов. Фестиваль пройдет в 22-й раз.

• «Лук-лучок» (Ивановская обл., Лух, 29 августа) — гастрономический фестиваль с пирогами, вареньем и настойками из лука. В программе: гонки тракторов и мастер-класс по плетению луковых кос. Вход свободный.

Водные и спортивные события

• «Фонтанка SUP» (Санкт-Петербург, 1 августа) — тысячи участников в костюмах проплывут 8 км по рекам и каналам центра Петербурга. Маршрут: от Михайловского замка по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке до Марсового поля. Участие бесплатное, по регистрации. Можно взять сап напрокат.

Исторические реконструкции

• «Абалакское поле» (Тобольск, 10–12 июля) — фестиваль исторической реконструкции: пять эпох — от бронзового века до Нового времени. В программе: воинские турниры, состязания лучников. Хедлайнер — «Тролль гнет ель».

• «Былинный берег» (Новгородская обл., 24–26 июля) — фестиваль реконструкции Древней Руси и ее соседей IX–XI веков. Средневековый лагерь, турниры дружин, состязания лучников. В лайнапе: «Мельница», «Нейромонах Феофан», «Тролль Гнет Ель» и другие.

Музыкальные опен-эйры

• VK Fest (Санкт-Петербург — 4–5 июля, Нижний Новгород — 11 июля, Москва — 18–19 июля) — масштабный фестиваль поп- и рок-музыки. В лайнапе: t.A.T.u., Ольга Бузова, Zivert, Дора, Markul, «Агата Кристи». Также спорт, лектории, зоны для всей семьи.

• «Пикник Афиши» (Санкт-Петербург, 8 августа) — крупный музыкальный фестиваль на Елагином острове. В лайнапе: Feduk, Slava Marlow, Сергей Бобунец, Cupsize, Минаева. Пять сцен, луна-парк, лекции, спорт, фудкорт и дизайнерский маркет.

• «Ленинградские мосты» (Санкт-Петербург, 14–16 августа) — 12-й фестиваль, где Банковский, Мучной и Мало-Конюшенный мосты превратятся в концертные площадки. Инди-музыка, лекции, бесплатный вход. Для молодых музыкантов — конкурс с записью трека.

Природа и астрономия

• Ruskeala Symphony (Карелия, горный парк «Рускеала», 17–18 июля) — фестиваль классической и этномузыки в мраморном карьере. Сергей Безруков представит спектакль «Два поэта» (Есенин и Высоцкий), выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Juan Horlendis Band, артисты Большого и Мариинского театров.

• «Байкальский звездопад» (Бурятия, пос. Новый Энхалук, 11–13 августа) — ежегодный фестиваль астрономии на берегу Байкала. В программе: наблюдение метеорного потока Персеиды в телескопы, лекции, йога, концерты этнической музыки.

Культурное наследие

• Фестиваль мыши (Ярославская обл., Мышкин, 24–25 июля) — большой карнавал на Успенской площади, посвященный главному символу города. В программе: карнавальное шествие с ростовыми куклами, «Мышиные бега», вручение Ордена мыши и схватка с котами. Вход свободный.

• «Карандаш Фест» (Тверская обл., Старица, 31 июля — 1 августа) — уличный фестиваль на родине легендарного советского клоуна Карандаша (Михаила Румянцева). В 2026 году праздник приурочен к 125-летию со дня рождения артиста. В программе: выступления мимов, цирковые представления, уличные театры.

Благотворительные проекты

• «Антон тут рядом» (Санкт-Петербург, «Севкабель Порт», 26 августа) — благотворительный фестиваль в поддержку людей с аутизмом. Концерты, маркет, лекции, адаптированная среда для всех гостей. Для гостей с инвалидностью — бесплатный вход.