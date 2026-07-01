Ожог за 15 минут: раскрыто, почему северное солнце опаснее южного

В период полярного дня жители и гости Ямала часто недооценивают солнечную опасность — прохладная погода создает иллюзию безопасности. Однако дерматолог в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» предупреждает: ультрафиолет в Арктике агрессивнее, чем на экваторе, а последствия небрежности могут быть серьезными — от ожогов до временной потери зрения.

Казалось бы, по законам физики интенсивность ультрафиолетового излучения должна быть выше вблизи экватора — там лучи падают под прямым углом. Однако в Арктике действуют собственные механизмы. Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова пояснила: северное солнце еще хуже, чем южное, потому что в Арктике озоновый слой тоньше, а значит, естественный фильтр, задерживающий жесткое излучение, работает хуже.

Дополнительную опасность создает эффект многократного отражения. Свежевыпавший снег отражает до 90% падающего УФ-излучения, а облака действуют как зеркало. В результате лучи буквально рикошетят между поверхностью и небом, многократно усиливая нагрузку на кожу и глаза. Именно из-за этого возникает так называемая «снежная слепота» — ожог роговицы, сопровождающийся болью, светобоязнью и временной потерей зрения. В группе риска — полярники, геологи, рыбаки и охотники.

Круглосуточное облучение в полярный день, когда солнце не заходит за горизонт, значительно увеличивает время воздействия. Даже короткая прогулка без защиты может привести к ожогу. Особенно уязвимы приезжие из более южных регионов, чья кожа не адаптирована к высокому уровню УФ-облучения.

Для защиты кожи дерматологи рекомендуют использовать кремы с SPF 50+ при длительном пребывании на открытом воздухе. Наносить средство необходимо за 30 минут до выхода и обновлять каждые 2–3 часа, особенно после контакта с водой. Пасмурная погода не должна вводить в заблуждение: сквозь облачный покров проникает до 40–50% ультрафиолетовых лучей.

Особое внимание стоит уделить защите глаз. Обычные очки не справляются с отраженным излучением, поэтому необходимо выбирать модели с маркировкой UV400, которые блокируют оба типа ультрафиолета — длинноволновый UVA и коротковолновый UVB.

Прогноз ультрафиолетового индекса можно узнать на сайтах гидрометслужб и в мобильных приложениях погоды. Значения от 1 до 2 считаются безопасными, 3–5 требуют защиты, 6–7 — высокий риск, 8–10 — очень высокий, выше 11 — экстремальный. В летние месяцы в Салехарде УФ-индекс держится на уровне 3–4 баллов, в Яр-Сале достигает 4 единиц.

Самые активные часы — с 10:00 до 16:00. Около 60% дневной дозы ультрафиолета приходится на промежуток между 10:00 и 14:00. Особенно осторожными стоит быть в июне и июле, когда солнце поднимается выше всего. Полярный день в Салехарде длится около 31 суток — примерно с 7 июня по 7 июля, и в этот период солнце вовсе не опускается за горизонт.

Если почувствовали жжение или заметили покраснение кожи, действовать нужно немедленно. Первым делом следует прекратить облучение и уйти в тень или помещение. Затем необходимо охладить кожу — приложить влажную ткань с прохладной, но не ледяной водой на 15–20 минут или принять прохладный душ без мыла. После охлаждения стоит аккуратно нанести средство с пантенолом или гель с алоэ вера — они помогают восстановлению кожи и снимают раздражение. При сильной боли можно принять ибупрофен или парацетамол, а также пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Стоит обратиться к врачу, если ожог покрывает большую площадь, температура поднялась выше 38°C, появились сильный озноб, тошнота, головокружение или симптомы не проходят 2–3 дня. Категорически нельзя прикладывать лед — он травмирует кожу, прокалывать волдыри, поскольку их пленка защищает от инфекции, а также обрабатывать пораженный участок сметаной или маслом — они создают жирную пленку, где размножаются бактерии.