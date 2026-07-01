Есть или не есть: диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду

В летнюю жару многие замечают, что привычные порции еды становятся неподъемными, а организм требует лишь легких закусок и большого количества жидкости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева объяснила в беседе с aif.ru , почему в зной пропадает аппетит, какие продукты помогут не только насытиться, но и охладиться, и как не допустить обезвоживания.

Когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов, организм перестраивает работу. Врач-диетолог, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева пояснила: снижение аппетита в жару — это не прихоть, а защитный механизм.

Организм борется с перегревом, расширяя периферические сосуды и усиливая потоотделение. Но проблема в том, что на переваривание пищи тоже тратится энергия и выделяется тепло. Особенно много тепла вырабатывается при усвоении калорийных продуктов и животных белков. Когда температура окружающей среды слишком высокая, организм ставит блок на пищеварение — мозг дает сигнал снизить чувство голода, отводит кровь от желудочно-кишечного тракта и направляет ее к кожным покровам, чтобы усиливать теплоотдачу. Также ученые предполагают, что тепло воздействует на гормональный фон: снижается уровень грелина, отвечающего за чувство голода, и одновременно повышается уровень лептина, дающего сигнал о насыщении.

Несмотря на отсутствие аппетита, отказываться от еды полностью нельзя — это может усилить обезвоживание. Врач советует соблюдать несколько простых правил. В качестве источников белка лучше выбирать более легкие продукты — рыбу, курицу, яйца, натуральный йогурт и творог. Стоит отдавать предпочтение так называемым увлажняющим продуктам — сочным овощам, фруктам и ягодам. Арбуз, дыня, огурцы более чем на 90% состоят из воды и помогут восполнить не только жидкость, но и электролиты, которые теряются во время потоотделения.

Из первых блюд диетолог рекомендует холодные супы: окрошку, свекольник, гаспачо. Они не только утоляют голод, но и поставляют организму воду, минералы и антиоксиданты. Более основательный прием пищи можно перенести с обеда на ужин, когда становится прохладнее, или планировать его в помещении с кондиционером.

Напитки тоже требуют внимания. Сладких газировок, пакетированных соков и алкоголя стоит избегать. Лучший выбор — столовая минеральная вода и травяные чаи. Тем, кто активно занимается спортом, рекомендуются изотонические напитки с углеводами и электролитами.

Диетолог также предупреждает: центры жажды и голода в мозге находятся рядом, поэтому иногда люди путают эти ощущения. Если аппетит проснулся, а ели совсем недавно, стоит сначала выпить воды — возможно, чувство голода исчезнет. Особое внимание врачи советуют уделить пожилым людям: у них нередко нарушается работа центра жажды, они забывают пить. Им важно носить с собой воду и делать небольшие глотки даже без желания.