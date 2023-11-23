Автобус снес на полном ходу скорую в центре Хабаровска, есть пострадавшие

Об инциденте в центре Хабаровска передает Amur Mash. Как приводится в публикации, автобус не заметил на перекрестке карету скорой помощи и врезался в автомобиль.

Примечателен тот факт, что у скорой в момент столкновения были включены маяки и ревела сирена. Об этом рассказали очевидцы автоаварии. Однако водитель автобуса это каким-то образом даже не заметил.

«Машина с красным крестом ехала в сторону Амурского бульвара. Маяки и сирена были включены. Но водитель маршрута №8 не заметил — влетел в скорую на Муравьёва-Амурского — Волочаевской», - сообщается в соцсетях.

В результате произошедшего, двое медиков из скорой помощи получили ушибы. В настоящее время на месте разбираются полицейские.