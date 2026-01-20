Автобусное безумие в Одинцове: мужчина случайно превратил квартиру в депо для 170 «железных коней»

Квартира в подмосковном Одинцове превратилась в необычный музей, где на специальных полках разместилось более 170 моделей автобусов. Как пишет REGIONS , коллекция местного жителя Алексея собиралась около десяти лет.

С практической точки зрения, история этой коллекции иллюстрирует эволюцию хобби — от спонтанного сбора, когда модели хранились в коробках, до осознанной экспозиции в пылезащищенной витрине. Такой подход не только сохраняет предметы, но и превращает их в ежедневный источник эстетического удовольствия и объект для демонстрации. Коллекция включает советскую классику, троллейбусы, европейские и азиатские модели, выступая в роли компактного архива развития общественного транспорта.

«Коллекцию я начал собирать примерно в 2016 году, совершенно спонтанно. Раньше все лежало в коробках, а несколько лет назад приобрел витрину. Теперь смотрю на автобусы каждый день, и получаю от этого удовольствие», — рассказал REGIONS Алексей.

Важным аспектом является связь коллекционирования с личной историей и ностальгией, что повышает его мотивационную основу. Увлечение Алексея корнями уходит в детские воспоминания о поездках на автовокзал, что является типичным для многих коллекционеров.

«На вокзале стояли разные ЛАЗы, ЛиАЗы, КАвЗы, конечно же Икарусы. Мне очень хотелось прокатиться на них всех», — вспоминает он.

Его опыт показывает, как частное собрание при должном учете и уходе потенциально может претендовать на статус музейной экспозиции, открытой для публики.

