«Отель на Луне — уже не фантастика»: молодой гений из Калифорнии продает номера за миллион долларов
Калифорнийский стартап GRU Space предложил проводить отпуск на Луне за $1 млн
Калифорнийский стартап GRU Space объявил о начале приема предварительных заявок на бронирование номеров в первом в истории отеле, который планируют построить на поверхности Луны.
В компании отметили, что первоначальный взнос за возможность провести отпуск на естественном спутнике Земли составляет от $250 тыс. до $1 млн. При этом окончательная цена такого космического тура в будущем превысит $10 млн. Оплату можно оформить в рассрочку, по аналогии с ипотечным кредитованием на земную недвижимость.
Основной идеей строительства является использование местных ресурсов. Блоки для возведения лунного отеля планируют создавать из лунного грунта — реголита. Для этого будут задействованы автономные роботы и технологии трехмерной печати.
Конструкции должны будут обладать повышенной надежностью, чтобы защитить постояльцев от экстремальных перепадов температуры, отсутствия атмосферы, повышенной радиации и потенциальной угрозы падения микрометеоритов.
Автором и движущей силой проекта является 21-летний Скайлар Чан, основавший GRU Space. Ранее молодой предприниматель сотрудничал с NASA и получил образование в Калифорнийском университете в Беркли.
Чан уверен, что человечество имеет все шансы стать межпланетной цивилизацией еще в период жизни нынешнего поколения.
Идея, несмотря на кажущуюся фантастичность, уже находит отклик. По данным компании, находятся желающие, особенно среди состоятельных людей, которые уже имеют все возможное на Земле и ищут принципиально новые впечатления.
