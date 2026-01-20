Калифорнийский стартап GRU Space объявил о начале приема предварительных заявок на бронирование номеров в первом в истории отеле, который планируют построить на поверхности Луны.

В компании отметили, что первоначальный взнос за возможность провести отпуск на естественном спутнике Земли составляет от $250 тыс. до $1 млн. При этом окончательная цена такого космического тура в будущем превысит $10 млн. Оплату можно оформить в рассрочку, по аналогии с ипотечным кредитованием на земную недвижимость.

Основной идеей строительства является использование местных ресурсов. Блоки для возведения лунного отеля планируют создавать из лунного грунта — реголита. Для этого будут задействованы автономные роботы и технологии трехмерной печати.

Конструкции должны будут обладать повышенной надежностью, чтобы защитить постояльцев от экстремальных перепадов температуры, отсутствия атмосферы, повышенной радиации и потенциальной угрозы падения микрометеоритов.

Автором и движущей силой проекта является 21-летний Скайлар Чан, основавший GRU Space. Ранее молодой предприниматель сотрудничал с NASA и получил образование в Калифорнийском университете в Беркли.

Чан уверен, что человечество имеет все шансы стать межпланетной цивилизацией еще в период жизни нынешнего поколения.

Идея, несмотря на кажущуюся фантастичность, уже находит отклик. По данным компании, находятся желающие, особенно среди состоятельных людей, которые уже имеют все возможное на Земле и ищут принципиально новые впечатления.

