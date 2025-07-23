Автобусные маршруты в Коломне скорректируют из-за ремонта Митяевского моста

Глава округа Коломна Александр Гречищев совместно с ответственными заместителями, представителями Мосавтодора и сотрудниками ГИБДД провел встречу с главами населенных пунктов заречной зоны (включая Парфентьево, Сергиевский, Амерево, Пестриково и другие). Целью встречи было обсуждение текущей ситуации с Митяевским мостом. На встрече также присутствовал председатель совета депутатов округа Николай Братушков.

«Экспертная комиссия РУАД № 6 (Мосавтодор), являющаяся эксплуатирующей организацией моста, в настоящее время проводит детальный анализ степени повреждения его конструкций. Все присутствующие понимают, что повреждения значительные. Необходима тщательная оценка, определение бюджета и последующее решение о проведении реставрационных работ. О примерных сроках нам пообещали сообщить до конца недели», — доложил Александр Гречищев.

Основной вопрос, волнующий жителей заречной зоны, — обеспечение транспортной доступности города. В качестве первоочередной меры была оперативно скорректирована схема движения автобуса № 44: теперь он следует через микрорайон Щурово по объездной дороге.

«Мы запросили у старост информацию о необходимом количестве рейсов и оптимальном времени их отправления. На основании полученных данных совместно с автоколонной мы разрабатываем дальнейшие корректировки маршрутов и расписания общественного транспорта, чтобы обеспечить жителям удобство поездок в город. Необходимо пересмотреть не только время отправления, но и количество остановок, сами маршруты, а также рассмотреть возможность добавления дополнительных автобусов. Мы внимательно изучаем все предложения и в ближайшее время представим обновленный график движения», — подчеркнул глава городского округа Коломна.

Как сообщалось ранее, Митяевский наплавной мост закрыт для движения всех транспортных средств и пешеходов в связи с необходимостью срочного ремонта. Причиной стала ситуация, когда грузовик, превысивший допустимую грузоподъемность, въехал на мост и повредил въездной пандус.