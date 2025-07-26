Автобусы Московского транспорта вышли на новые маршруты в направлении Химок

Автобусы Московского транспорта начали курсировать по обновленным маршрутам в направлении Химок и Красногорска с 26 июля, сообщила администрация городского округа.

Основные изменения коснулись двух маршрутов. Так, вместо автобуса №343 теперь запущен маршрут №1343, который вместо станции метро «Речной вокзал» следует до метро «Беломорская».

Также был заменен маршрут №434 на №1434 — теперь автобусы курсируют от метро «Планерная» до жилого комплекса «Эдем» в городском округе Красногорск.

Отмечается, что пассажиры могут пользоваться всеми привычными сервисами — безналичной оплатой проезда, USB-зарядками для гаджетов, медиапанелями с информацией о маршруте, крупными маршрутоуказателями и аудиоинформатором для людей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в 13 школах Химок продолжается летняя оздоровительная кампания.