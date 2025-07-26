В химкинских школах продолжается активная летняя оздоровительная кампания

Этим летом в 13 школах Химок работают летние оздоровительные лагеря, где дети не только отдыхают, но и участвуют в разнообразных активностях. Об этом рассказала администрация городского округа.

Отмечается, что в образовательных сменах уже началась вторая смена, которая продлится до 11 августа. Всего за лето в лагерях отдохнут более 1,6 тыс. школьников.

Пришкольные лагеря — это удобная и безопасная альтернатива загородному отдыху. Дети остаются в знакомой обстановке, но их ждут насыщенные программы. В этом году организованы тематические отряды, каждый из которых ориентирован на развитие определенных навыков и интересов.

Так, например, активно работает отряд «Движение Первых», проекты которого направлены на получение лидерских качеств и развитие различных инициатив. «Орлята России» уделяют внимание патриотическому воспитанию, а «Безопасность дорожного движения» — обучению ПДД.

Также действуют отряды, программы которых, посвящены Году защитников Отечества и 80-летию Великой Победы.

Всего такие отряды посещают более 700 детей, и каждый день для них проводят мастер-классы, экскурсии, спортивные игры и творческие занятия.

Ранее сообщалось, что в Химках домашние питомцы прошли процедуру вакцинации и чипирования.