В химкинских школах продолжается активная летняя оздоровительная кампания
В 13 школах Химок продолжается летняя оздоровительная кампания
Фото: [пресс-служба г.о. Химки]
Этим летом в 13 школах Химок работают летние оздоровительные лагеря, где дети не только отдыхают, но и участвуют в разнообразных активностях. Об этом рассказала администрация городского округа.
Отмечается, что в образовательных сменах уже началась вторая смена, которая продлится до 11 августа. Всего за лето в лагерях отдохнут более 1,6 тыс. школьников.
Пришкольные лагеря — это удобная и безопасная альтернатива загородному отдыху. Дети остаются в знакомой обстановке, но их ждут насыщенные программы. В этом году организованы тематические отряды, каждый из которых ориентирован на развитие определенных навыков и интересов.
Так, например, активно работает отряд «Движение Первых», проекты которого направлены на получение лидерских качеств и развитие различных инициатив. «Орлята России» уделяют внимание патриотическому воспитанию, а «Безопасность дорожного движения» — обучению ПДД.
Также действуют отряды, программы которых, посвящены Году защитников Отечества и 80-летию Великой Победы.
Всего такие отряды посещают более 700 детей, и каждый день для них проводят мастер-классы, экскурсии, спортивные игры и творческие занятия.
Ранее сообщалось, что в Химках домашние питомцы прошли процедуру вакцинации и чипирования.