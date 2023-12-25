Автобусы с баннерами «Зима в Подмосковье» вышли на маршруты региона

На маршруты «Мострансавто» вышли брендированные новогодние автобусы с баннерами «Зима в Подмосковье», сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Внешние борты транспортных средств украшены тематической символикой проекта, которая дополнена ссылкой на сайт «Путеводитель по Подмосковью». Всего компания украсит такими баннерами шестьдесят автобусов большого класса.

В ведомстве напомнили, что «Мострансавто» каждый год принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье», главной целью которого является знакомство жителей и гостей Московской области с достопримечательностями и местами зимнего отдыха в регионе.

Кроме того, во время праздничных каникул в автобусах «Мострансавто» будут звучать поздравления с Новым годом от жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что этой зимой Московскую область посетят около пяти миллионов туристов.