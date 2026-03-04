Автобусы вместо самолетов: как россияне могут выбраться из зоны конфликта

На фоне полномасштабного военного конфликта и полного закрытия воздушного пространства Израиль предложил иностранным гражданам, включая россиян, альтернативный путь к спасению. Министерство туризма страны объявило о запуске бесплатных автобусных рейсов, которые доставят желающих к сухопутному погранпереходу Таба на границе с Египтом.

Трансферы запланированы на 4 и 5 марта. Автобусы будут отправляться из Иерусалима (парковка у стадиона «Тедди») и Тель-Авива (парковка железнодорожной станции «Савидор-Центр»). В течение двух дней предусмотрено несколько рейсов в утренние и дневные часы, чтобы распределить поток пассажиров и обеспечить максимально удобную логистику.

Для получения места иностранцам необходимо заранее зарегистрироваться через специальную онлайн-форму на сайте министерства. В ведомстве подчеркнули, что бронирование считается подтвержденным только после полного заполнения и отправки анкеты. Туристов также просят регистрироваться исключительно при наличии реального намерения уехать, чтобы не создавать дефицит мест для других.

Ситуация с вывозом иностранцев остается крайне напряженной. Ранее посольство США в Израиле заявило, что не в состоянии организовать эвакуацию своих граждан, и рекомендовало американцам воспользоваться именно израильскими шаттлами до Табы. Переход на границе с Египтом работает круглосуточно. Для российских граждан, следующих этим маршрутом, виза в Египет не требуется, если они не планируют покидать пределы Синайского полуострова.

Израильское министерство туризма пообещало при необходимости публиковать информацию о дополнительных рейсах и датах, координируя действия с профильными структурами до полного и безопасного выезда иностранных гостей.