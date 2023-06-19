«Автодор» рассмотрит вопрос об увеличении тарифов на проезд по платным дорогам

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что компания вернется к рассмотрению вопроса об увеличении цен за проезд по платным дорогам в июле. О том, насколько могут вырасти цены, он не упомянул.

В прошлый раз тарифы менялись в феврале. Тогда проезд по М-1 «Беларусь» вырос до 140 рублей, а по участку М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево до 99 рублей. Тогда же правительством были утверждены обновленные тарифы для платных дорог.

Сейчас для легковых автомобилей расценки могут увеличиться более, чем вдвое: до 5–8 рублей за километр. Для остальных автомобилей стоимость может увеличиться вплоть до 12 рублей.

Известно, что новые тарифы не затронут Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Псковскую область, мост через Каму и Буй в Удмуртии и остальные дороги региональных назначений.

Министерство транспорта предложило увеличить тарифы в октябре прошлого года, объяснив это тем, что цена не менялась с 2016 года.

В Минтрансе объясняют, что увеличение цен позволит обеспечить «гибкое тарифное регулирование» и сохранить баланс экономики проектов.

Зампред госкомпании Константин Макиев тогда утверждал, что повышение тарифа – необходимрсть для дальнейшего строительства дорог «при ограниченном финансировании».