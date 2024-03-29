Автоэксперт Арутин назвал температуру, при которой необходимо менять резину автомобиля на летнюю

По словам автоэксперта Валерия Арутина, со сменой зимней резины на летнюю не следует торопиться, поскольку в силу перепадов температуры по ночам с утра на дороге еще может появиться наледь. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что массовая смена шин начинается после того, как среднесуточная температура устойчиво держится выше +7°С. Однако записываться на шиномонтаж нужно заранее, чтобы провести операцию без суеты и очередей.

По мнению эксперта, в прошлом году вступили в силу поправки к КоАП РФ, которые запрещают эксплуатацию зимних шипованных колес с июня по август, нарушение этого правила грозит наложением штрафа. Однако круглогодично ездить на зимней резине не следует, поскольку повышается износ, ухудшаются тормозные характеристики транспортного средства, а также растет расход топлива.

Он отметил, что при шиномонтаже стоит проверять покрышки на вероятные дефекты, повреждения и порезы еще до их установки на автомобиль, размер шин нужно выбирать в соответствии с указаниями производителя автомобиля.