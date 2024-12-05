Автоэксперт Балабас назвал причины нежелательности экономии топлива на прогреве авто

В зимний сезон автомобиль тратит больше топлива, поскольку прогрев двигателя, пробки на заснеженных дорогах, сниженная скорость движения – все это так или иначе повышает расход горючего. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, любая экономия топлива в зимнее время происходит или за счет комфорта водителя, либо за счет ресурса, соответственно, и срока службы автомобиля. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что, таким образом, с повышенным расходом горючего остается только смириться, и лучше ездить как обычно и не создавать себе лишних проблем.

По мнению эксперта, многие лайфхаки по экономии топлива в зимнее время являются обычными, общими советами, звучащими с «зимним акцентированием». А в целом особых, чисто зимних рекомендаций по экономии топлива в принципе никогда и не существовало, поскольку автовладельцы не в состоянии оказать влияние на окружающие условия, повышающие расход горючего.

Он добавил, что экономить топливо на прогреве автомобиля все же не стоит, однако стоит греть авто дистанционно, посредством предпускового подогревателя. Подобная система согревает машину, не запуская двигатель, и дает возможность владельцу прийти уже в теплый салон. Кроме того, можно использовать сигнализацию с автозапуском двигателя. В этом случае, однако, мотор будет греть сам себя, работая вхолостую, и тем самым вырабатывать свой ресурс. Но в целом бояться прогревать автомобиль не следует – так ездить комфортнее и безопаснее.

Ранее он пояснил, почему любой подержанный автомобиль может преподнести новому владельцу сюрпризы.