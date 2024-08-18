Автоэксперт Балабас пояснил, почему любой подержанный автомобиль может преподнести новому владельцу сюрпризы

Стоимость новых автомобилей в России продолжает расти. Так, в Минпромторге России ведется обсуждение возможного повышение ставки утильсбора с 1 октября, вследствие чего как импортных, так и отечественных машин может вырасти на несколько сотен тысяч. По словам автоэксперта Евгений Балабаса, очередной виток подорожания новых автомобилей в России может привести к тому, что часть жителей, которые планируют приобретение личного транспорта, обратится к рынку подержанных авто. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что огромное число людей, переоценивающих свои возможности и желающих купить автомобиль высокого класса по стоимости нового автомобиля ультрабюджетного уровня, страдают от этого. Это чудовищная ошибка, лежащая на поверхности. Необходимо помнить о том, что стоимость эксплуатации таких автомобилей в дальнейшем крайне высока с учетом их критической степени износа.

По мнению эксперта, любой подержанный автомобиль способен «преподнести сюрприз» своему владельцу. В связи с этим ключевая рекомендация – выбирать максимально недорогую модель, и далее стремиться вверх по шкале пробега и возраста. При выборе подержанного автомобиля можно воспользоваться услугами автоподборщиков, которые проверят ее на наличие повреждений кузова и слоя шпакли под краской.

Он отметил, что внимание стоит обращать не на стоимость проведенного ремонта после возможной аварии, а на непосредственно проведенные работы.

Ранее он пояснил, почему в России менять автомобиль каждые пять лет не получится.