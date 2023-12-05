Автоэксперт Балабас назвал способы обезопасить дворники на машине зимой

Поднятие дворников на припаркованном автомобиле перед снегопадом может стать причиной ослабления пружин. В итоге щетки дворников станут слабее прижиматься к лобовому стеклу и хуже его очищать. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, для того чтобы уберечь дворники на машине зимой, водителям стоит внимательно следить за тем, чтобы они не оставались включенными на ночь. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что не следует поднимать дворники перед снегопадом, поскольку их пружины при поднятии напрягаются еще сильнее. И суточный простой пружины с перегрузкой просто эту пружину ослабляет, после чего дворники с каждым разом прижимаются к стеклу все хуже.

По мнению эксперта, проблему примерзших дворников можно решить с помощью воды комнатной температуры или чуть теплее.

Он подчеркнул, что еще одной угрозой для дворников в зимний сезон является возможность случайно оставить их во включенном состоянии на ночь. Поэтому, прежде чем заглушить автомобиль, нужно убедиться в том, что дворники были выключены.