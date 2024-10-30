Автоэксперт Балабас перечислил способы доехать до шиномонтажа по гололеду с летней резиной

Стандартная рекомендация по «переобуванию» автомобиля с летней резины на зимнюю – делать это, когда среднесуточная температура падает ниже отметки в +7 °С. Впрочем, заблаговременно подготовить машину к холодам удается далеко не всегда. Многие рискуют оказаться на обледеневшей после ночных заморозков дороге с летней резиной. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, приятного в данной ситуации нет ничего, как и смертельного. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что неожиданное образование льда на дорогах или выпадение снега не означает, что владельцу автомобиля с летними шинами следует отказаться от вождения или вызывать эвакуатор. Так, поехать по льду на летней резине – это, конечно, опасно, однако большинство всесезонных резин от летних отличаются не очень сильно, всего лишь стоит соблюдать осторожность, выдерживать минимальный скоростной режим и максимальную дистанцию.

По мнению эксперта, главное правило в этом случае – при вынужденной езде по заснеженной или обледенелой дороге на летних шинах необходимо контролировать движение и торможение.

Он добавил, что отсрочить замену шин можно только при определенных условиях и только опытным водителям, которым нет необходимости регулярно ездить по утрам и поздним вечерам. Так, если поездки проходят в дневное время, когда на дорогах относительно тепло и сухо, то повременить с переобуванием авто не возбраняется.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин пояснил, почему при смене авторезины следует ориентироваться на прогноз погоды.