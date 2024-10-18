Автоэксперт Субботин пояснил, почему при смене авторезины следует ориентироваться на прогноз погоды

Ежегодно осенью перед автомобилистами встает насущный вопрос: когда менять летнюю резину на зимнюю. Автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил правила выбора времени для замены и назвал ошибки, которые может совершить автомобилист. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ошибка в данной ситуации может быть только одна − очень рано поменяли. При положительных температурах зимние покрышки достаточно быстро изнашиваются, поскольку у них мягкий состав резины. Авторезину следует менять при среднесуточной температуре +5 °С. Смотреть необходимо на самом деле на прогноз.

Эксперт добавил, что если не планируется пользоваться автомобилем во время снегопадов, то резину вообще можно и не менять, поскольку в ряде случаев автомобиль на летней резине лучше в управлении. К тому же если автомобиль полноприводный или с подключаемым задним редуктором, как все кроссоверы, тут даже нечего переживать, а на внедорожнике вообще можно поставить всесезонные покрышки и ездить спокойно всю зиму.

По его мнению, вне зависимости от того, будет автовладелец менять шины или нет, за покрышками необходимо внимательно следить и не допускать сильного износа.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что подготовка автомобиля к зимнему сезону в столице обойдется до 100 тыс. рублей.