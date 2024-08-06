Автоэксперт Балабас пояснил, почему в России менять автомобиль каждые пять лет не получится

Покупка автомобиля всегда была дорогим удовольствием, тем не менее в последние годы личное транспортное средство все больше и больше стало походить на предмет роскоши. На фоне санкционного давления и роста утильсбора цены на авто в нашей стране заметно увеличились, а автокредит для многих граждан стал недоступен на фоне высокой ключевой ставки. Поэтому многие автовладельцы стали задаваться вопросом, каким образом можно продлить срок жизни своего автомобиля. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, главным правилом в уходе за машиной является прежде всего не экономить на ремонтных работах, даже если они касаются каких-то мелочей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что своевременный уход за автомобилем и отказ от попыток на нем сэкономить действительно способны обеспечить его длительную эксплуатацию. Кроме того, проводить разные ремонтные работы и техобслуживание необходимо чаще, чем того рекомендует производитель.

По мнению эксперта, масло в двигателе и трансмиссии необходимо менять почаще, что даст возможность избежать больших финансовых потерь в будущем. Кроме того, стоит обратить внимание на антикоррозийную защиту кузова.

Ранее сообщалось, что автомобили двух европейских марок резко подешевели в нашей стране.