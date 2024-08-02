Автомобили двух европейских марок резко подешевели в России в начале августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на компанию-производителя «Автомобильные технологии».

С 1 августа существенно подешевели автомобили европейских марок Peugeot и Citroen, которые собирают на заводе в Калуге. Цены снизились на все модели, которые представлены в России.

Например, стоимость автомобиля Citroen C5 Aircross 2023 «просела» на 400 тыс. рублей, и теперь он стоит 3,7 млн рублей, а покупка Citroen C5X стала выгоднее на 350 тыс. рублей — его цена 1 августа упала до 4,3 млн рублей.

Значительное снижение цен произошло и на автомобили марки Peugeot. Так, Peugeot 2008, выпущенный в 2023 году, подешевел на 686 тыс. рублей и на сегодняшний день стоит 3 млн рублей, а Peugeot 4008 стал доступнее на более чем 700 тыс. рублей, и сейчас его цена составляет 3,9 млн рублей. На рекордные 800 тыс. рублей упала стоимость Peugeot 5008 Allure, который теперь стоит 4,2 млн рублей.

Онлайн-продажи автомобилей двух европейских марок с калужского завода были открыты 20 мая. Как заявил представитель «АТ», проект прямых продаж охватит не только произведенные в России машины, но и ввозимые из-за рубежа.

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