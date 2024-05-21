Автоэксперт Балабас считает, что в летний сезон масло в автомобиле следует менять каждые семь тысяч километров

По словам автоэксперта Евгения Балабаса, автовладельцам в летний сезон нужно чаще менять моторное масло, чем это рекомендует делать производитель в силу того, что из-за регулярного перегрева на фоне высоких температур, а также насыщения картерными газами в пробках, масло быстрее окисляется и теряет эффективность присадок, поэтому увеличивается нагрузка на двигатель и ускоряется его износ. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что также очень важно не ездить на зимней резине, так как из-за жары она станет размягчаться сильнее, что в итоге приведет к ухудшению управляемостью автомобилем, быстрому стиранию шин и росту опасности заноса.

По мнению эксперта, водители летом могут улучшить себе жизнь, подключив к автомобилю автозапуск с кондиционером, что даст возможность дистанционно охлаждать салон, создавая более комфортные условия перед началом езды. Кроме того, важно помнить, что при эксплуатации автомобиля в жаркую погоду происходит ускоренное окисление моторного масла.

Он отметил, что менять моторное масло в автомобиле через каждые семь–восемь тысяч километров летом важно в любой автомашине, даже если в ней используется хорошее синтетическое масло. К тому же с уходом с отечественного рынка иностранных производителей моторное масло в РФ стало хуже, поэтому более частая его замена полезна.