Автоэксперт Барабас объяснил, почему личный автомобиль становится предметом роскоши

В последнее время жизнь автомобилистов в нашей стране значительно затруднилась. Западные и привычные азиатские марки машин стали уходить с отечественного рынка, а новые китайские автомобили оказались далеко недешевым удовольствием. По словам автоэксперта Евгения Барабаса, на сегодняшний день личный автомобиль в России снова становится предметом роскоши, который недоступен рядовому жителю страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что много проблем приходится испытывать автовладельцам из-за вводимых мер в столице. Так, это развитие зон платной парковки, появление зон с запрещенной парковкой.

По мнению эксперта, жители столицы в скором времени могут остаться без автомобилей.

Он добавил, что также причиной становления личного автомобиля роскошью является и «абсолютно ненормальная стоимость топлива».