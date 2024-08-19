Автоэксперт дал неоднозначную оценку идее о скидках на парковочные штрафы

Скидка в половину размера штрафа сократит приток финансовых средств в региональный бюджет, но поощрит человека за быструю оплату. Об этом он заявил в беседе с «Инфо24».

Партия «Новые люди» предложила ввести скидку в 50% на штрафы за парковку в течение специального льготного периода. Автоэксперт Шкуматов высказал свои сомнения касательно жизнеспособности данной инициативы.

По его мнению, такая мера может привести к сокращению финансовых поступлений в региональные бюджеты и потребует поиска альтернативных источников дохода.

В то же время Петр Шкуматов подчеркнул, что идея о предоставлении 50%-й скидки все же имеет свои плюсы. Ведь подобным образом люди поощряются за быструю оплату штрафа.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин раскритиковал идею о наказании водителей за шумную езду.