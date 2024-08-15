Эксперт раскритиковал идею о наказании водителей за шумную езду

Оказалось, что в России оно уже существует, о чем в беседе с Инфо24 заявил автоэксперт Антон Шапарин.

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой ввести наказание за шумную езду на автомобиле. По его мнению, такая мера поможет сократить количество жалоб, поступающих от жителей крупных городов.

Однако автоэксперт Антон Шапарин считает предложение Хамзаева безграмотным, указывая, что в Кодексе об административных правонарушениях уже существует статья, предусматривающая наказание за изменение конструкции выхлопной системы автомобиля. В этом случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Также он получит предписание вернуть транспортное средство в исходное состояние.

Автоэксперт порекомендовал депутату ознакомиться с действующим законодательством, прежде чем выдвигать подобные инициативы.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при катании на электросамокатах.