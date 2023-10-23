Автоэксперт Хасянов перечислил причины подорожания зимней резины

Стоимость шипованных зимних шин сейчас составляет в среднем 6,5 тыс. рублей, что более чем на 10% больше стоимости шин в 2022 году. Также подорожала почти на 10% и нешипованная зимняя резина. По словам автомобильного эксперта Руслана Хасянова, главной причиной роста цен является подорожание иностранный шин в силу сложной и дорогой логистики. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что следует обратить внимание на российские аналоги, их стоимость ниже на 5-7% и всегда в наличии есть необходимый размер.

По мнению эксперта, отечественные аналоги изготавливаются также на бывших зарубежных предприятиях.