Автоэксперт Кадаков перечислил способы выгодного пользования каршерингом

В жизнь крупный городов РФ уже давно вошли каршеринговые сервисы, позволяющие взять автомобиль во временное пользование без всяких обязательств по его обслуживанию. По словам автоэксперта Максима Кадакова, это зависит прежде всего от того, насколько прочно пользование автомобилем вошло в жизнь конкретного человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что с одно стороны это удобно, а с другой – не стоит забывать, что и в каршеринге тоже никто ничего не дарит.

По мнению эксперта, если автомобиль нужен регулярно, то гораздо выгоднее обзавестись личным автомобилем.