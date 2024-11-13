Автоэксперт Кадаков пояснил, почему каршеринг не является заменой личному автомобилю

В нашей стране увеличилось число людей, предпочитающих долгосрочную аренду машин ввиду повышения затрат на покупку и обслуживание личного автомобиля. По словам автоэксперта Максима Кадакова, каршеринг не может стать полноценной заменой личному транспорту даже в условиях высокой стоимости автомобилей и их обслуживания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что аренда авто является только одной из многих альтернатив «своему автомобилю» и далеко не всегда может удовлетворить потребности водителя. В целом услугами каршеринга пользуются те, у кого в автомобиле нет сильной необходимости. В большинстве своем это молодые люди, пока не обремененные различными заботами, которые без автомобиля очень сложно делать.

По мнению автоэксперта, каршеринг является лишь одной из нескольких альтернатив для личного автомобиля вместе с такси и общественным транспортом. Однако подорожания на авторынке сказываются и на каршеринге, так как автомобили для аренды также нуждаются в покупке и обслуживании. Помимо этого, использование каршеринга также сопряжено и с рядом рисков вроде штрафов за нарушения, которых пользователь не совершал.

Ранее автоэксперт Сажин назвал способы избежать штрафа за царапины на автомобилях каршеринга.