Автоэксперт Кадаков считает, что в России очень малое число людей сдают экзамен на вождение сразу

С 1 апреля в нашей стране начнут действовать новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Так, кандидаты в водители смогут совершить больше ошибок во время практического экзамена, тем не менее если сдать его с трех попыток не получится, попробовать снова можно будет лишь спустя полгода. По словам автоэксперта Максима Кадакова, регулярные изменения порядка получения прав на вождение автомобиля связаны как с меняющимися условиями на дорогах, так и с выявлением нюансов в действующей системе и инициативами законодателей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что необходимо увеличивать число людей, сдающих экзамен на право вождения автомобиля с первого раза, однако на безопасность это все равно никакого не окажет влияния.

По мнению эксперта, новые правила по срокам пересдачи после трех неудачных попыток пройти экзамен в ГИБДД являются бедой, поскольку, возможно, придется снова проходить обучение и получать новую справку. При этом возникновение каких-то перегрузов и «затыков» маловероятно. считает эксперт.

Он отметил, что внесение поправок в правила для автомобилистов не прекратится никогда. Тем не менее в прошлом бывали периоды, когда изменения в ПДД и правила выдачи водительских прав вносились намного чаще, чем сейчас.