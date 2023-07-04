Автоэксперт Колодочкин перечислил способы действия при поломке машины в путешествии

По словам автоэксперта Михаила Колодочкина, во многих случаях починить современный автомобиль без профессионального оборудования трудно, в связи с чем весьма важно заранее предусмотреть вероятность поломок и иметь при себе средства связи. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он пояснил, что самостоятельно и быстро устранить поломку реально если она примитивная. Например, заменить колесо на запасное.

Эксперт советует следить за мобильной связью в поездке с целью получить помощь в трудной ситуации с поломкой машины. Поэтому в путешествии на автомобиле сотовый телефон и зарядное устройство являются обязательными атрибутами.

Он отметил, что в случае неисправности автомобиля на платной дороге ремонтом займется авариный комиссар.

Колодочкин подчеркнул, что самым лучшим вариантом будет ехать в путешествие на автомобиле с человеком, хорошо разбирающимся в автомашинах.