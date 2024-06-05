Автоэксперт Колодочкин пояснил важность чистки кондиционера в автомобиле

По словам автоэксперта Михаила Колодочкина, в случае отсутствия обслуживания автомобильного кондиционера в течение долгого времени он может не просто прекратить выполнять работать, а также стать опасным для здоровья. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что кондиционеры в автомобиле могут не требовать внимания в течение долгого времени, тем не менее иногда вмешательство в их работу необходимо. Так, в нем может закончиться хладагент, и в таком случае до следующего обслуживания он станет работать как обычный вентилятор.

По мнению эксперта, кондиционер может нуждаться в чистке. Наиболее частой неисправностью является то, что радиатор кондиционера забивается пухом, грязью и прочими аналогичными вещами.

Он подчеркнул, что со временем в силу появления гнили кондиционер может начать направлять в салон автомобиля вредные бактерии. Однако решение данной проблемы лучше доверить профессионалам.