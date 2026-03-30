Автоэксперт о платных парковках: города становятся опрятнее, но водителям тяжело

Когда в 2012 году в Москве на двух центральных улицах появились первые платные парковки, мало кто предполагал, что через полтора десятилетия этот эксперимент превратится в масштабную систему, охватившую десятки городов по всей стране. Сегодня за стоянку платят в Петербурге, Казани, Новосибирске, и география продолжает неумолимо расширяться, захватывая все новые районы, где раньше парковка была бесплатной. Автоэксперт Максим Кадаков объясняет: процесс этот неизбежен, но далеко не однозначен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с одной стороны, у платной парковки есть железобетонное обоснование. Исторические центры городов формировались в эпоху, когда об автомобилях даже не мечтали, и нынешний уровень автомобилизации они просто не выдерживают. Платная стоянка разгружает улицы, наводит порядок, избавляет от той самой вакханалии 90-х, когда машины бросали вторым и третьим рядом, на газонах и тротуарах. Города становятся опрятнее, движение — цивилизованнее. И, как отмечают власти, это работает. С другой стороны, у медали есть обратная сторона, и бьет она по карману и нервам автомобилистов. Расширение платных зон часто сопровождается ростом тарифов и ужесточением штрафов, а иногда платную парковку вводят там, где острой необходимости в ней нет. Но самое парадоксальное, говорит Кадаков, происходит на стыке старой и новой застройки. Пока центры городов расчищают, спальные районы и новостройки возводят по лекалам, не учитывающим современные реалии. Типичная картина: несколько домов на тысячи квартир, 300 парковочных мест на всех, и предложение купить место в подземном паркинге по цене, доступной далеко не каждому. Людям просто некуда ставить машины, и они вынуждены либо платить за парковку в зоне, где раньше было бесплатно, либо ловить штрафы, либо часами стоять в пробках на общественном транспорте.

Эксперт подчеркнул, что отдельная головная боль — технические сбои. Автоматические комплексы фиксации нарушений иногда ошибаются из-за проблем с интернетом или программными сбоями, и водитель получает штраф, хотя все оплатил и припарковался по правилам. Оспорить такое непросто, особенно если машина оформлена на компанию, — были случаи, когда водители увольнялись, чтобы не платить чужие долги.

По его мнению, конца расширению платных зон не видно, и в ближайшие годы к этой системе подключатся новые города, включая те, где с перегруженностью улиц особых проблем нет. Потому что, как только создается служба администрирования парковочного пространства, ей нужно на что-то существовать, а деньги традиционно берутся с автомобилистов. При этом без платной парковки обойтись уже не получится — вопрос лишь в том, чтобы правила были едиными, предсказуемыми и не превращались в карательный механизм. А пока города продолжают строить микрорайоны без парковок, а потом штрафовать жильцов за то, что им негде оставить машину, эта история будет оставаться источником напряжения между водителями и властями.

