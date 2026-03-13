Хитрый способ оплатить парковку: найдена лазейка для оплаты парковки без связи

Перебои с мобильным интернетом в Москве не освобождают водителей от обязанности вносить плату за парковку. Специалисты в области права и автомобильные эксперты предупреждают: проблемы со связью не станут основанием для отмены штрафа, однако существуют методы оплаты, функционирующие без доступа в сеть, пишет РБК.

Автоэксперт Артем Бобцов посоветовал автомобилистам не искать лазеек в ситуации, а пользоваться проверенными способами. По его словам, самым надежным вариантом остается отправка СМС. Необходимый номер указан на паркоматах и в официальном приложении. Специалист поделился личным опытом: однажды он не смог оплатить стоянку из-за полного отсутствия сигнала, поэтому запомнил время фактической парковки и позже, оказавшись в зоне покрытия, запустил сессию задним числом, скорректировав данные.

Игорь Маркелов, также являющийся автоэкспертом, предупредил, что рассчитывать на технические неполадки комплексов фиксации нарушений не стоит. Даже если паркон временно не имеет соединения с сетью, устройство сохранит все данные. При возобновлении связи информация уйдет на сервер, после чего будет обработана. На оформление и отправку постановления у контролирующих органов есть до двух месяцев, поэтому рисковать и игнорировать оплату крайне неразумно.

В департаменте транспорта столицы заверили, что информационные системы и приложение функционируют в обычном режиме. Если водитель не смог вовремя начать парковочную сессию, ему разрешается до конца текущих суток изменить время ее старта или продлить уже завершенную парковку в соответствующем разделе меню. Помимо мобильного приложения, внести плату можно посредством звонка на номер 3210 либо СМС на короткий номер 7757. Эти способы не зависят от наличия интернет-соединения.

Юрист Людмила Айвар подтвердила, что отсутствие связи не является индульгенцией для нарушителей. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за неоплату штраф в размере 5 тысяч рублей. Обжаловать постановление разрешено в течение десяти суток с момента его вынесения. Профессор добавила, что закон не содержит прямых указаний на освобождение от ответственности при сбоях связи, однако если автомобилист сумеет доказать объективную невозможность совершить платеж, наказание могут отменить.