Автоэксперт объяснил всплеск интереса к электрокарам перед летом

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с « Лентой.ру » дал прогноз, что заметного перелома на российском рынке электромобилей в ближайшее время ожидать не стоит, несмотря на рост продаж в начале года.

Поводом для комментария стали данные аналитиков, согласно которым за январь и февраль 2026 года продажи новых электрокаров в стране увеличились на 23%. По мнению эксперта, такая динамика может носить временный характер и быть связана прежде всего с сезонным спросом.

Хайцеэр отметил, что часть покупателей традиционно активизируется перед теплым сезоном, когда эксплуатация электрического транспорта становится более удобной. Он допустил, что интерес вызывают прежде всего модели китайского производства, которые сейчас активно представлены на российском рынке.

Эксперт также обратил внимание, что в теплое время года запас хода аккумуляторов используется эффективнее, а особенности конструкции многих электромобилей, включая низкую посадку, создают меньше неудобств на сухих дорогах.

По его оценке, интерес к таким автомобилям во многом напоминает сезонный спрос на кабриолеты: привлекательный внешний вид и комфорт эксплуатации летом стимулируют покупки, однако устойчивого долгосрочного роста рынка это пока не гарантирует.

